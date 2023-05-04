رئيس أركان القوات البرية بحكومة الدبيبة يلتقي وفدا من الدفاع الأمريكية

بحث رئيس أركان القوات البرية بحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة وفد من وزراة الدفاع الأمريكية، يمثله ملحق الدفاع الأمريكي لدى ليبيا عقيد بحار “مارك امبلوم”.

وبين المكتب الإعلامي لرئاسة أركان القوات البرية أن الاجتماع الذي عقد بمقر رئاسة أركان القوات البرية ضم آمر اللواء 51 مشاة وآمر اللواء 444 قتال ومندوب عن وزارة الدفاع ومندوب عن هيئة العمليات،

وتناول اللقاء العلاقات بين الجيش الليبي والجيش الأمريكي وإمكانية تطويرها، وقد أثنى الجانب الليبي على الدور الذي تقوم به قوات الأفريكوم.

ودعا رئيس أركان القوات البرية الضيوف والوفد الأمريكي إلى زيارة مدرسة المدرعات والمشاة ، ومدرسة المدفعية والصواريخ ومقر اللواء الأول مشاة، ومقر اللواء الثاني مشاة بالرئاسة للاطلاع سير الأعمال لإعادة بناء وتطوير المؤسسة العسكرية .

وأشاد الوفد الأمريكي بالضبط والربط العسكري والعزيمة التي يتحلى بها ضباط وأفراد المؤسسة، وتطور رئاسة أركان القوات البرية في فترة وجيزة .