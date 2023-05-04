المنقوش: عقدت لقاء مثمرا مع وزير الخارجية الجزائرية تناول التطورات في السودان

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قالت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة، نجلاء المنقوش، اليوم الخميس، إنها عقدت في الجزائر اجتماعاً مثمراً مع نظيرها الجزائري، أحمد عطاف، تناول التطورات في السودان وإجراءات عودة الطيران بين ليبيا والجزائر.

وكتبت المنقوش على تويتر: “خلال زيارتي رفقة وزير المواصلات والوفد الحكومي الذي رافقنا، اجتماعاً مثمراً مع معالي وزير الشؤون الخارجية أحمد عطاف، ناقشنا التطورات في السودان. وإجراءات عودة الطيران بين البلدين واستعراض الآلية المشتركة حول التعاون في ملف المياه التي ستعقُد اجتماعها الأول في طرابلس”.

عقدتُ خلال زيارتي رفقة وزير المواصلات والوفد الحكومي الذي رافقنا، اجتماعاً مثمراً مع معالي وزير الشؤون الخارجية أحمد عطاف، ناقشنا التطورات في السودان. وإجراءات عودة الطيران بين البلدين. واستعراض الآلية المشتركة حول التعاون في ملف المياه التي ستعقُد اجتماعها الأول في طرابلس. pic.twitter.com/o45DNz3XdC — Dr. Najla Elmangoush (@NajlaElmangoush) May 4, 2023

ووصلت المنقوش الأربعاء إلى الجزائر بعد زيارة تونس في مهمة عمل رسمية، وفق بيان الخارجية.