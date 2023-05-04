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المنقوش: عقدت لقاء مثمرا مع وزير الخارجية الجزائرية تناول التطورات في السودان

تم النشر منذُ 15 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان

قالت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة، نجلاء المنقوش، اليوم الخميس، إنها عقدت في الجزائر اجتماعاً مثمراً مع نظيرها الجزائري، أحمد عطاف، تناول التطورات في السودان وإجراءات عودة الطيران بين ليبيا والجزائر.

وكتبت المنقوش على تويتر: “خلال زيارتي رفقة وزير المواصلات والوفد الحكومي الذي رافقنا، اجتماعاً مثمراً مع معالي وزير الشؤون الخارجية أحمد عطاف، ناقشنا التطورات في السودان. وإجراءات عودة الطيران بين البلدين واستعراض الآلية المشتركة حول التعاون في ملف المياه التي ستعقُد اجتماعها الأول في طرابلس”.

ووصلت المنقوش الأربعاء إلى الجزائر بعد زيارة تونس في مهمة عمل رسمية، وفق بيان الخارجية.

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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

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