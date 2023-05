جهاز الهجرة الشرعية يرسل تعزيزات أمنية إلى الحدود الليبية السودانية

ليبيا – قال مساعد الشؤون الأمنية بجهاز الهجرة غير الشرعية محمد بريدعة إن الهدف من إرسال التعزيزات الأمنية إلى الحدود الليبية السودانية هو دعم الدوريات الأمنية هناك على خلفية الأحداث التي تشهدها السودان.

بريدعة وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا بانوراما” أوضح أن هذا الإجراء جاء على خلفية توقعات استغلال الأحداث التي تشهدها السودان من قبل الخارجين عن القانون في زيادة معدلات التهريب والهجرة غير القانونية.

