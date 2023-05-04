خلال زيارته إيطاليا..حفتر يلتقى ميلوني وعدد من الوزراء

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أعلنت القيادة العامة للقوات المُسلحة العربية الليبية اليو الخميس، أن القائد العام المُشير خليفة حفتر التقى عدد من المسؤولين الإيطاليين خلال زيارته روما.

وأوضح مكتب الإعلام أن المشير حفتر ضمن سلسلة اللقاءات التي أجراها التقى بوزير الخارجية ، ووزير الداخلية ، ووزير الدفاع بالحكومة الإيطالية.

وكانت وكالة آكي الإيطالية أفادت بأن المشير خليفة حفتر سيزور روما لعقد سلسلة من المباحثات التي ستستغرق يومين، وسيلقتي في مُستهل زيارته بنائب رئيس الوزراء الإيطالي ووزير الخارجية الإيطالي.

وبحسب الوكالة الإيطالية، سيبحث الجانبان ملف الهجرة والمساعدة في حماية وتأمين الحدود؛ خشية تدفق موجات كبيرة من المهاجرين خلال هذا الصيف، وفق الوكالة.