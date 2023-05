ليبيا – رأى عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 محمد معزب أن شروط الترشح للرئاسة هي العقبة أمام اللجنة 6+6 للوصول إلى توافق نحو الانتخابات.

معزب وفي تصريحات خاصة لقناة “فبراير” قال:” عقيلة صالح متمسك برأيه بمشاركة كل المترشحين من دون وضع ضوابط وشروط ترشح اعتادت الدول وضعها في قوانين الانتخابات”.

