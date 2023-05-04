ليبيا.. المنطقة الحرة بمصراتة تحذر من انتشار القوارض عبر السفن

بعثت المنطقة الحرة بمصراتة، خطابا إلى شركات الوكالات الملاحية العاملة بالميناء المنطقة الحرة بمصراتة، أعربت خلاله عن تخوفها من انتشار القوارض.

قالت المنطقة الحرة في بيان لها: “لوحظ عدم وضع بعض السفن الراسية لموانع القوراض على حبال الربط الخاصة بها، حيث أصبحت هذة الملاحظة متكررة بصورة مستمرة، والحفاظ على درجات السلامة وحماية البيئة والتي تعتبر من أولويات أهتمامات المنطقة الحرة بمصراتة”.

أضافت: “عليه نأمل منكم مخاطبة ربابنة السفن الراسية بالميناء بإلزام رفع السلالم الخاصة بها بعد أعمال المناولة عليها، وبوضع موانع القوارض على حبال الربط و من يخالف يتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك”.