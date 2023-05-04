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الحكومة المنتهية تبحث تأهيل الشباب نحو قيادة البلاد للاستقرار

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| رصد

بحث وزير الشباب بالحكومة المنتهية، فتح الله الزني، خلال اجتماع مع اللجنة المركزية لإنتخابات المجالس المحلية، وبالمجالس المحلية للشباب المنتخبة ديمقراطياً، ضرورة إنجاز “الوثبة الثالثة” لتأهيل شباب قادر على قيادة البلاد نحو الاستقرار ومفعم بالإرادة الوطنية، وإبعادهم عن التجاذبات التي تؤثِّر سلبا على مستقبلهم.

وقال إن  الوزارة تعمل بكامل طاقاتها وبأقل الامكانيات المتوفرة خلال هذا العام، من أجل تنفيذ مبادرة الدبيبة، لتأسيس المجالس المحلية للشباب بعموم ليبيا، مشيراً المعوقات والتحديات التي تواجه ذلك.

 

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الوطن الليبية

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