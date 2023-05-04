المنقوش تناقش مع نظيرها الجزائري إجراءات عودة الطيران بين البلدين

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أكد وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، اليوم الخميس، أنها ناقشت مع نظيرها الجزائري أحمد عطاف إجراءات عودة الطيران بين البلدين.

وأضاف المنقوش في تغريدة عبر حسابها على “تويتر” أنها ناقشت مع عطاف خلال زيارته للجزائر رفقة وفد حكومي التطورات في السودان.

وأوضحت وزيرة الخارجية أنه تم استعراض الآلية المشتركة حول التعاون في ملف المياه التي ستعقُد اجتماعها الأول في طرابلس.

وكانت المنقوش التقت أمس الأربعاء الرئيس التونسي قيس سعيد بالعاصمة التونسية وناقشت معه تطورات الأوضاع في السودان.

وتابعت وزيرة الخارجية في تغرديتها :”أكدنا موقف بلدينا الموحد الداعم لوقف إطلاق النار”.

واضافت المنقوش :”اتفقنا على أن تواصل حكومتي ليبيا وتونس تطوير التعاون بينهما في شتى المجالات التي تعود بالخير على كافة أبناء البلدين”.