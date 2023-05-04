بعد تحريضه على الاقتتال في السودان.. المصراتي: بدأت أشك أن الغرياني من نسل إبليس لا البشر

هاجم الكاتب الصحفي محمود المصراتي، المفتي المعزول الصادق الغرياني، قائلا: “بدأت أشك أن هذا الرجل من نسل إبليس لا من نسل بني البشر”.

وقال المصراتي في منشور له عبر «فيسبوك»: “بدل أن يدعو السودانيين لحقن دمائهم والبحث عن حل لمشكلتهم خاصة أن الفريقين المتحاربين كانا حليفين قبل شهر وأن لا مصلحة لنا في استمرار القتال ولو ليوم آخر”.

وأضاف “هاهو خميني شمال أفريقيا وكبير (كيزان ليبيا) خرج كعادته ليقسمهم قسمين، قسم مسلم عاصٍ؛ لكن يجب الوقوف معه، وآخر كافـر يجب القضاء عليه، بدأت أشك أن هذا الرجل من نسل إبليس لا من نسل بني البشر”.