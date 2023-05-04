الدبيبة: تقديم الخدمات بشكل ميسر للمواطنين.. مهم 

شارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبدالحميد الدبيبة صباح اليوم الخميس وزارة الشؤون الاجتماعية إطلاق المنظومة الحديثة لمنحة الزوجة والأولاد وموقع الوزارة.

كان في استقباله وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني ووكيل الوزارة حاتم زغيل وعدد من مديري الإدارات والمكاتب بالوزارة .

وخلال الفاعلية أكد الدبيبة على أهمية تقديم الخدمات بشكل ميسر للمواطنين وأن تشمل المنحة كافة الشرائح دون استثناء بما فيهم أصحاب الأرقام الإدارية موجها بالبدء في صرف العلاوات المستحقة لهم بعد المطابقة اللازمة مع مصلحة الأحوال المدنية.

وقدمت الوزارة عرضا ضوئيا يوضح البرامج التقنية والمنظومات المختلفة التي تم اطلاقها خلال العام 2023 والتي تهدف إلى تسهيل تقديم الخدمات للمواطنين ومعالجة الصعوبات التي واجهت المشروع خلال العامين 0221-2022.

وفي نهاية الفاعلية قام الدبيبة ووزير الشؤون الاجتماعية بتكريم عدد من الموظفين الأوائل في الوزارة تقديرا لجهودهم المبذولة في مجال العمل الاجتماعي لعدة عقود.