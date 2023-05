ليبيا – استقبل رئيس جمهورية تونس قيس سعيد اليوم الأربعاء وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة تصريف الأعمال نجلاء المنقوش؛ التي تجري زيارة رسمية رفقة وفد حكومي رفيع المستوى إلى تونس الشقيقة.

اللقاء ناقش وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للوزارة تطورات الأوضاع في السودان.

وأكد الجانبين موقفهما الموحد الداعم لوقف إطلاق النار، وأن تواصل حكومتي ليبيا وتونس تطوير التعاون بينهما في شتى المجالات والتي تعود بالخير على كافة أبناء البلدين.

Shares

The post المنقوش وسعيد يناقشان تطورات الأوضاع في السودان first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية