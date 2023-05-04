الدبيبة: نولي أهمية كبيرة لحماية حرية الصحافة

الوطن| رصد

قال رئيس الحكومة منتهية الولاية “عبدالحميد الدبيبة”، إنه يولي أهمية كبيرة لحماية حرية الصحافة وحقوق الصحفيين، وإن حكومته قدمت حزمة من التوجيهات حمايةً للصحفيين ودعما لمؤسساتهم.

وتراجعت ليبيا في تصنيف منظمة مراسلون بلا حدود لعام 2023 في حرية الصحافة، واحتلت الترتيب 149 من بين 180 دولة.

وبحسب تقرير للمنظمة بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، فإن ليبيا حلت عام 2022 في المرتبة 143 من بين 180 دولة، أي تراجع بنحو 6 مراكز في عام 2023.

وعزت المنظمة تراجع الحرية الصحفية في ليبيا إلى تراجع مؤشرات السياسة والاقتصاد والتشريعات الإعلامية، معتبرة أن الصحفيين غالباً ما يُجبروا على خدمة طرف معين من أطراف الصراع على حساب الاستقلالية التحريرية.

وقالت إن ليبيا أصبحت بؤرة سوداء حقيقية على المستوى الإعلامي حيث غادر البلاد معظم الصحفيين ووسائل الإعلام، فيما أن الصحفيين الذين اختاروا البقاء في ليبيا، شغلهم الشاغل بات الحفاظ على سلامتهم، من خلال العمل تحت حماية أحد أطراف النزاع، ولم يعد بإمكان الصحفيين الأجانب تغطية الأحداث الجارية على الأرض.