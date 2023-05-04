القبض على أدمن صفحة “وطواط مدينة البيضاء” لاتهامه مواطنًا بنهب المال العام

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كشفت مديرية أمن البيضاء اليوم الخميس، القبض على أدمن صفحة “وطواط مدينة البيضاء” على “فيسبوك” لاتهامه مواطنًا بنهب المال العام.

وأوضحت المديرية أنه بعمل مشترك من قبل تحريات مكتب مدير الأمن وقسم المعلومات و التحريات العامه تم ضبط المتهم.

وأشارت المديرية، إلى أن مواطنًا حضر تقدم بشكوى في 18 أبريل المنصرم ضد المدعو (ج.ب) كونة قام بالتشهير به واتهامه بنهب المال العام من خلال صفحة تدعى “وطواط مدينة البيضاء يقوم بإدارتها”.

وأفادت المديرية أنه تم ضبط المدعو (ج.ب) في 21 أبريل حيث بالاستدلال معه اعترف بأن الصفحة المنشأة لصفحة “وطواط مدينة البيضاء” تخص خاله المدعو (أ.س.ع).

وذكرت المديرية أنه تمت إحالة (ج.ب) إلى النيابة العامة وتم إيداعه بمؤسسة التأهيل قرنادة وصدر أمر ضبط بحق المدعو (أ.س.ع) حيث قام بستليم نفسه بعد تضييق الخناق عليه من قبل أعضاء التحري والقبض.

وأضافت امن البيضاء انه تم القبض على (أ.س.ع) بتاريخ 30 أبريل بعد أن قام بحذف كل مايخص صفحة “وطواط مدينة البيضاء” والصفحة المنشأة لها.

ولفتت مديرية أمن البيضاء إلى أنه بالاستدلال معه اعترف بأنه هو من قام بإنشاء صفحة الوطواط وكما أنه اعترف بانة هو من قام بإنشاء صفحة البيضاء بدون مجاملات وتمت إحالته إلى النيابة العامة بتاريخ 01 مايو.