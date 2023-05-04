مبروكة توغي: نسعى لرفع الثقافة عبر الراديو

استقبلت وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية بحكومة الدبيبة المنتهية مبروكة توغي، في مكتبها بديوان الوزارة، رئيس مصلحة الفضاء السمعي زكرياء اللبيب، في لقاء تمحور حول الآليات الكفيلة بتنسيق التعاون المشترك بين الوزارة والمصلحة.

تطرق اللقاء، بحث آليات التعاون المشترك بين الوزارة والمصلحة بشأن إعادة تنظيم الإذاعات الثقافية المسموعة وتطويرها على الصعيد الإداري والفني سعيا للرفع من مستوى الراديو الثقافي بما يعزز ترسيخ الهوية الثقافية الليبية وذلك بوضع مقترح مبدئي بنود وآليات عمل تمهيدا لتوقيع مذكرة تعاون في الاجتماع القادم، بحسب البيان.

حضر اللقاء علي جبريل صالح مساعد رئيس المصلحة، وعدد من المدراء والمستشارين بمصلحة الفضاء السمعي.