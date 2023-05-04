لقاء حفتر ورئيسة حكومة إيطاليا يستعرض الأوضع المزعزعة للاستقرار بليبيا

أفادت مصادر برئاسة الوزراء الإيطالية أنه جرى خلال لقاء رئيسة الحكومة جورجا ميلوني مع القائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر في روما، استعرض “الأوضاع المزعزعة للاستقرار في ليبيا والدول المجاورة”، حيث أعربت ميلوني عن “قلق خاص” بشأن الصراع الراهن في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وبحسب وكالة آكي أكدت المصادر أن اللقاء الذي جرى اليوم الخميس في مقر الحكومة (قصر كيجي) كان “فرصة لتبادل الآراء حول قضايا أساسية ذات اهتمام مشترك”، بما في ذلك النمو “غير المسبوق” لظاهرة الهجرة عبر مياه البحر الأبيض المتوسط نحو إيطاليا.

أشارت المصادر إلى أن اللقاء كان أيضا لتأكيد “الدعم الإيطالي لعمل الأمم المتحدة في ليبيا في إعادة تنشيط العملية السياسية” والتي تهدف إلى “إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بنهاية 2023”.