الكبير: المجتمع الليبي يعيش مناخاً متوترًا سياسياً وأمنياً وغير مستعد لاستقبال أي لاجئين

ليبيا – قال المحلل السياسي الليبي، عبد الله الكبير،إن صعوبة تضاريس الحدود السودانية – الليبية كونها صحراء، سيدفع قطاع كبير من السودانيين لاستبعاد ليبيا من أن تكون وجهتهم في رحلة اللجوء والفرار من الحرب، مؤكدًا أن المجتمع الليبي يعيش بالفعل مناخاً متوترًا سياسياً وأمنياً بدرجة قد تجعله غير مستعد لاستقبال أي لاجئين من أي دولة حتى لو كان عددهم محدودا.

الكبير وفي تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط”،أشار إلى أن ليبيا كدولة نفطية قادرة اقتصادياً على استيعاب عدد كبير من اللاجئين، وهي بالفعل تستضيف عدداً غير هين منهم، بالإضافة إلى العمالة الوافدة، فضلاً عن المرتزقة الذين تسللوا عبر الحدود، مستدركاً:”لكن لا ننسى أن الوضع السياسي في ليبيا لم يشهد بعد انفراجة حقيقية تؤدي إلى استقرار الأوضاع الأمنية على نحو دائم”.

ونوّه الكبير إلى الأحداث التي شهدتها مدينة الزاوية على خلفية تورط عناصر من المرتزقة الأفارقة منخرطين بالتشكيلات المسلحة في تعذيب عدد من شباب المدينة؛ ما تسبب في احتجاجات واسعة من قبل الأهالي هناك، متوقعاً أن تؤثر هذه الأحداث على التواجد الأجنبي بالبلاد.

