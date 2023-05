وفد حكومي ترأسه المنقوش يزور الجزائر وتونس في يوم واحد

بحثت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية “نجلاء المنقوش” تطورات الأوضاع في السودان، إضافة إلى إجراءات عودة الطيران بين ليبيا والجزائر.

جاء ذلك خلال لقائها بوزير الشؤون الخارجية للجزائر “أحمد عطاف” في العاصمة الجزائرية أمس الأربعاء.

وتناول الجانبان الآلية المشتركة حول التعاون في ملف المياه التي سيعقد حوله اجتماع في طرابلس خلال الأيام القادمة.

وفي اجتماع سابق من اليوم نفسه، ناقشت “المنقوش” مع الرئيس التونسي “قيس سعيد” في العاصمة التونسية مستجدات السودان، والتعاون المشترك بين حكومتي ليبيا وتونس.

وكان وفد حكومي رفيع يرأسه “عبد الحميد الدبيبة” قد وقّع حزمة من الاتفاقات بين ليبيا وتونس في مجالات الاقتصاد والتجارة والنقل، وذلك بالعاصمة التونسية خلال نوفمبر من العام.

وتضمن الاتفاق تشكيل فريق عمل لوضع دراسة لإنشاء منطقة اقتصادية حدودية مشتركة بين البلدين بمنطقة رأس اجدير وحرية انسياب السلع ورفع جميع القيود على مواطني البلدين، وتسهيل معاملات رجال الأعمال الليبيين من الناحية الإدارية والمالية ودعوتهم مع نظرائهم التونسيين للمشاركة والاستثمار في مشاريع البنية التحتية في البلدين.

كما نص الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك لوضع رؤية للأمن الغذائي والدوائي بين البلدين، وتسهيل دخول سلع رجال الأعمال الليبيين المستوردة من الخارج عبر الموانئ التونسية، والتأكيد على تطبيق الاعتراف المتبادل على شهادتي المطابقة والجودة وإبرام اتفاقية توأمة بين مجلسي المنافسة الليبي ونظيره التونسي.

