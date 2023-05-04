العرفي: “المحكمة العليا” تعترض على تعيين 4 مستشارين من أصل 45

الوطن| رصد

قال عضو مجلس النواب عبدالمنعم العرفي، إن الجمعية العمومية للمحكمة العليا اعترضت على تعيين 4 مستشارين فقط من أصل 45 مستشارا كونهم عينوا من رئاسة المجلس.

وأضاف العرفي في تصريحات صحافية، اليوم الخميس، أن الـ41 مستشارًا الآخرون جرى ترشيحهم من رئيس المحكمة العليا الذي أحالهم على مجلس النواب للمصادقة عليهم فقط.

وبين أن تعيين الرئاسة لـ 4 مستشارين جاء بعد اعتذارهم من القائمة التي رشحها رئيس المحكمة العليا.

وقال: “لا نعلم إن كان اعتراض الجمعية العمومية على المستشارين الـ 4 بسبب مخالفة رئاسة النواب لإجراء التعيين أو لأسباب أخرى كشبه فساد أو إخلالات قانونية”.