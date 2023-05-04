السريري: مبادرة باتيلي أداة لفرض هيمنة أجنبية على ليبيا

أكد عضو اللجنة عن مجلس الدولة، فتح الله السريري، أن مبادرة المبعوث الأممي عبدالله باتيلي مشكوك في مدى نزاهتها بسبب هدفها الواضح في الالتفاف على المجالس التشريعية في البلاد، كما أن الدعم الامريكي الذي نالته هذه المبادرة دون غيرها يؤكد مجددًا على السير على الطريق الأمريكي الملتوي.

ويربط السريري ذلك يتقرير بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في ليبيا الذي أثار قلقًا رسميًا وجدلًا مجتمعيًا بعد أن اتهم أجهزة بارتكاب جرائم وانتهاكات واسعة بحق الليبيين والمهاجرين السريين بالمبادرة التي تعجل بإجراء الانتخابات.

وأضاف أن السؤال الذي يطرحه الجميع بأنه كيف يمكن إجراء انتخابات دون تهيئة ظروف مواتية لها، من تأمين مراكز الاقتراع وتوفير الأمن والأمان للمواطن، مع العلم بعدم وجود أي إشارة في المبادرة والتصريحات الأمريكية المواكبة لها بخطة عمل لتحقيق ذلك، وهذا يؤكد المخطط الأمريكي الذي يهدف كما جرت العادة إلى إخضاع البلاد لضمان الهيمنة الأمريكية وتدفق الموارد الطبيعية إلى الخزينة الأمريكية، عبر تنصيب رئيس بانتخابات مزورة النتائج.