لنقي: الحرب في السودان ستكون لها انعكاسات سلبية خطيرة على ليبيا

اعتبر أحمد لنقي عضو مجلس الدولة الاستشاري، أن الحرب في السودان ستكون لها انعكاسات سلبية خطيرة على ليبيا.

وقال لنقي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:” إن الحرب في السودان ستكون لها انعكاسات سلبية خطيرة على ليبيا نظرًا لعدم وجود سياسة موحدة اتجاه الأحداث في السودان”.

وأكد أن الانعكاسات السلبية الخطيرة تأتي أيضا لعدم وجود رأس للدولة ووجود حكومتين لا تملك أي منهما أي تأثير على سياسة البلاد الخارجية بل وحتى الداخلية”.

وتابع لنقي:” القلق أن يجرفنا تيار الحرب في السودان إلى مالم تحمد عقباه”.