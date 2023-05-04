الدبيبة يشارك في إطلاق المنظومة الحديثة لمنحة الزوجة والأولاد

شارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة اليوم الخميس وزارة الشؤون الاجتماعية في إطلاق المنظومة الحديثة لمنحة الزوجة والأولاد وموقع الوزارة.

وبين المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية أن الدبيبة أكد على أهمية تقديم الخدمات بشكل ميسر للمواطنين وأن تشمل المنحة كافة الشرائح دون استثناء بما فيهم أصحاب الأرقام الإدارية موجها بالبدء في صرف العلاوات المستحقة لهم بعد المطابقة اللازمة مع مصلحة الأحوال المدنية .

وقدمت الوزارة عرضا ضوئيا يوضح البرامج التقنية والمنظومات المختلفة التي تم إطلاقها خلال العام 2023 والتي تهدف إلى تسهيل تقديم الخدمات للمواطنين ومعالجة الصعوبات التي واجهت المشروع خلال العامين 0221-2022

وكرم رئيس الحكومة ووزير الشؤون الاجتماعية عددا من الموظفين الأوائل في الوزارة تقديرا لجهودهم المبذولة في مجال العمل الاجتماعي لعدة عقود.