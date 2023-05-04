رئيس أركان القوات البرية يلتقي وفدًا من وزراة الدفاع الأمريكية

العنوان – طرابلس

التقى رئيس أركان القوات البرية اللواء ركن الفيتوري غريبيل، وفدًا من وزراة الدفاع الأمريكية، يمثله ملحق الدفاع الأمريكي لدى ليبيا عقيد بحار مارك امبلوم.

وأكد غريبيل خلال للقاء أمس الأربعاء بمقر رئاسة أركان القوات البرية بحضور آمر اللواء 51 مشاة وآمر اللواء 444 قتال و مندوب عن وزارة الدفاع ومندوب عن هيئة العمليات عمق العلاقات بين البلدين.

وأثنى رئيس أركان القوات البرية على الدور الذي تقوم به قوات أفريكوم ، مشيرًا إلى العلاقات بين الجيش الليبي والجيش الأمريكي وإمكانية تطويرها.

ودعا غريبيل الضيوف والوفد الأمريكي إلى زيارة مدرسة المدرعات والمشاة ، ومدرسة المدفعية والصواريخ ومقر اللواء الأول مشاة ، ومقر اللواء الثاني مشاة بالرئاسة للاطلاع سير الأعمال لإعادة بناء وتطوير المؤسسة العسكرية .

وأشاد الوفد الأمريكي بالضبط والربط العسكري التي يتحلى بها ضباط وأفراد المؤسسة ، وتطورات رئاسة أركان القوات البرية في فترة وجيزة .