ليبيا – أكد عميد بلدية تاجوراء السابق حسين بن عطية أن الوضع الحرج في السودان ومخاطر توسع رقعة الحرب قد تمتد آثارها الى ليبيا.

بن عطية قال في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن ذلك يستدعي إنهاء الانقسام الداخلي بكل أشكاله وضرورة وجود حكومة واحدة موحدة في ليبيا لمواجهة التحديات والتهديدات المتوقعة.

