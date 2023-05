وسط تزايد قوارب الهجرة من شرق البلاد.. “ميلوني” تبحث مع حفتر ظاهرة الهجرة نحو إيطاليا

ناقشت رئيسة الوزراء الإيطالية “جيورجيا ميلوني”، في روما مع قائد قوات الكرامة “خليفة حفتر”، ظاهرة الهجرة نحو إيطاليا، في وقت تؤكد فيه المنظمة الدولية للهجرة في إيطاليا وجود زيادة حادة في مغادرة قوارب الهجرة من شواطئ المنطقة الشرقية.

وتقول المنظمة إن نحو 16637 شخصا غادروا ليبيا في أول 4 أشهر، بينهم نحو 10 آلاف شخص غادروا من إقليم برقة شرق البلاد الذي يسيطر عليه خليفة حفتر المدعوم من مجموعة فاغنر الروسية، حسب وكالة نوفا الإيطالية.

فاغنر في قلب المحادثات

وبحث لقاء حفتر وميلوني -حسب وكالة نوفا الإيطالية للأنباء- مواصلة الحوار حول تحقيق الاستقرار في ليبيا وشمال إفريقيا، فيما أكدت “نوفا” أن الاجتماع، الذي استمر قرابة ساعتين، كان أيضًا فرصة لتأكيد دعم إيطاليا لتحرك الأمم المتحدة في ليبيا لتنشيط العملية السياسية التي قد تؤدي إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية بحلول نهاية عام 2023.

ولفتت الوكالة الإيطالية إلى أن ميلوني انتهزت الفرصة لإجراء مناقشة حول الأوضاع المزعزعة للاستقرار في ليبيا في ظل وجود مجموعة “فاغنر” شبه العسكرية الروسية، معربة عن قلقها الخاص من الصراع الحالي في السودان.

وكانت رئيسة الوزراء الإيطالية قد زارت طرابلس في 28 يناير الماضي، وانحصر لقاؤها برئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة.

المصدر: وكالة نوفا الإيطالية للأنباء + المنظمة الدولية للهجرة + قناة ليبيا الأحرار

