وزارة الشؤون الاجتماعية الليبية تطلق المنظومة الحديثة لمنحة الزوجة والأولاد

أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الليبية، اليوم الخميس، المنظومة الحديثة لمنحة الزوجة والأولاد وموقع الوزارة.

وشارك رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد دبيبة، في فاعلية إطلاق المنظومة الجديدة، وكان في استقباله وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني، ووكيل الوزارة حاتم زغيل، وعدد من مديري الإدارات والمكاتب بالوزارة.

وخلال الفاعلية أكد دبيبة، على أهمية تقديم الخدمات بشكل ميسر للمواطنين وأن تشمل المنحة كافة الشرائح دون استثناء بما فيهم أصحاب الأرقام الإدارية موجهاً بالبدء في صرف العلاوات المستحقة لهم بعد المطابقة اللّازمة مع مصلحة الأحوال المدنية.

وقدمت الوزارة خلال الفاعلية عرضاً ضوئياً يوضح البرامج التقنية والمنظومات المختلفة التي تم اطلاقها خلال العام 2023، والتي تهدف إلى تسهيل تقديم الخدمات للمواطنين ومعالجة الصعوبات التي واجهت المشروع خلال العامين 0221-2022.

وفي نهاية الفاعلية قام رئيس الوزراء ووزير الشؤون الاجتماعية بتكريم عدد من الموظفين الأوائل في الوزارة تقديراً لجهودهم المبذولة في مجال العمل الاجتماعي لعدة عقود.

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