خطة أمنية لتأمين معرض طرابلس الدولي في دورته 49

الوطن| رصد

عقد مدير أمن طرابلس اللواء خليل وهيبة بحضور مساعد مدير الأمن للشؤون الأمنية اللواء رمضان برباش، اجتماعاً أمنيا موسعاً لإعداد خطة أمنية لتأمين معرض طرابلس الدولي في دورته الجديدة (49).

وناقش المجتمعون الخطة الأمنية وآلية تنفيذها لتأمين أيام دورة المعرض.

يذكر أن معرض طرابلس الدولي ستنطلق دورته (49) يوم السبت القادم الموافق 6 مايو وتستمر حتى يوم 13 مايو ، وبمشاركة هيئات ومؤسسات وشركات محلية من مختلف مناطق ومدن ليبيا.

يشار إلى أن الاجتماع ضم مندوبين عن الأجهزة الأمنية وهم:

1- مندوب عن الشؤون الأمنية برئاسة الوزراء

2_ مندوب عن المخابرات الليبية

3_ مندوب عن جهاز دعم الاستقرار

4_ مندوب عن جهاز الأمن الداخلي

5_ مندوب عن جهاز المباحث الجنائية

6_ مندوب عن جهاز الردع

7 مندوب عن مكتب المعلومات والمتابعة بوزارة الداخلية

8_ مندوب عن الادارة العامة للتفتيش