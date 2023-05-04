عملية أمنيّة واسعة داخل زوارة والقبض على عدد من المهاجرين

نفذ مكتب تحرّيات المنطقة الحدوديّة الغربيّة بجهاز المباحث الجنائيّة عملية أمنيّة واسعة داخل زوارة يلقي القبض على عدد من المهاجرين غير الشرعيّين

بعد ورود عدة بلاغات وشكاوي من قبل الموطنين بشأن وجود العديد من المهاجرين وكثرة السّرقات والتّعدّي على حرمات منازلهم ؛ قام مكتب تحرّيات المنطقة الحدوديّة الغربيّة بجهاز المباحث الجنائيّة بحملة أمنّية واسعة ، وبالتّعاون مع الأجهزة الأمنيّة الأخرى في مدينة زوارة.

وأسفرت الحملة عن القبض على العديد من المهاجرين غير الشرعيّين والّذين يفتقرون للأوراق المطلوبة ولشهائدهم الصّحّيّة ، وإحالتهم إلى جهاز مباحث الجوازات فرع زوارة من حيث الإختصاص.

وتعتبر هذه العملية هي المرحلة الأولى وستتبعها عدّة مراحل أخرى من تنظيم وترتيب الأوضاع القانونية للعمالة الوافدة.