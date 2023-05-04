المرحلة الأولى..الداخلية: تحريات المنطقة الحدودية الغربية تضبط مهاجرين في زوارة

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أكدت وزارة الداخلية اليوم الخميس، أن مكتب تحرّيات المنطقة الحدوديّة الغربيّة بجهاز المباحث الجنائيّة القبض على العديد من المهاجرين غير الشرعيّين داخل زوارة.

ينفذ عملية أمنيّة واسعة يلقي القبض على عدد من المهاجرين غير الشرعيّين

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وأضافت الوزارة، أنه بعد ورود عدة بلاغات وشكاوى من قبل الموطنين بشأن وجود المهاجرين وكثرة السّرقات والتّعدّي على حرمات منازلهم تم إطلاق عملية أمنية واسعة.

وأكدت الداخلية، أن الحملة أسفرت عن القبض على عدد من المهاجريم الّذين يفتقرون للأوراق المطلوبة ولشهائدهم الصّحّيّة.

وأشارت وزارة الداخلية إلى أنه تمت إحالتهم إلى جهاز مباحث الجوازات فرع زوارة من حيث الاختصاص.

وأفادت الداخلية أنه تعتبر هذه العملية هي المرحلة الأولى وستتبعها عدّة مراحل أخرى من تنظيم وترتيب الأوضاع القانونية للعمالة الوافدة.