المنقوش تبحث مع نظيرها الجزائري إجراءات عودة الطيران بين البلدين

بحثت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش مع نظيرها الجزائري إجراءات عودة الطيران بين البلدين.

وبينت المنقوش في سلسلة تغريدات لها بموقع “تويتر” أن لقائها مع نظيرها الجزائري بحضور وزير المواصلات محمد الشهوبي كان مثمرا وجرى خلاله استعراض الآلية المشتركة حول التعاون في ملف المياه التي ستعقُد اجتماعها الأول في طرابلس إضافة إلى مناقشة التطورات في السودان.

كما التقت المنقوش الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بالعاصمة الجزائرية، خلال زيارة عمل رسمية إلى الجزائر لتوحيد مواقف ليبيا والجزائر إزاء التطورات في السودان.

وجدد تبون دعم الجزائر استقرار ليبيا، ومواصلة دعم وتطوير علاقات التعاون التاريخية بين البلدين بما يخدم الشعبين.