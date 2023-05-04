بالصور.. تفاصيل صادمة بالقبض على شخصين عقب طرد أمهم وأختهم من المنزل في بنغازي

مركز شرطة بوعطني يتمكن من ضبط شخصين قامو بطرد أمهم وأختهم الصغرى وأخيهم من المنزل بقوة السلاح وعند الإستدلال معهم إعترفوا بحيازتهم كمية كبيرة من الأسلحة وعند ضبطهم قاموا بالرماية المباشرة على أعضاء التحريات.

وإستجابةً لشكوى امرأة طاعنة في السن قاموا بإحضارها جيرانها إلى المركز حيث تقدم بشكواها ضد ابنائها الاثنين كونهم قاموا بطردها هي وابنتها وإبنها الآخر من المنزل بقوة السلاح بُغية بيع المنزل وأفادت أيضاً انهم مدججون بالأسلحة .

وعلى الفور تم خروج قوة من المركز وعلى رأسها السيد رئيس المركز العميد خالد الترهوني إلى المنزل سالف الذكر بمنطقة بوعطني بالقرب من (هنقر البصل) وعند وصول القوة بإمرة رئيس المركز تم مشاهدتهم وكان أحدهم يحمل سلاح ناري نوع كلاشن كوف وقام بالرماية على أحد أعضاء التحريات وتم التعامل معهم وضبطهم وضُبط بحوزتهم بندقية كلاشن كوف ومسدس9م وثلاثة مخازن كلاشن كوف .

وبالإستدلال معهما تبين أن الأول يُدعى خ.م.س من مواليد 1984و إعترفا بما نُسب إليهما وبالتوسع في الإستدلال معهم إعترفوا بحيازتهم لعدد كبير،من الأسلحة والذخائر بمنزل بمنطقة بوعطني ومنزل آخر بمنطقة سيدي خليفة وعُقب تقنين الإجراءات وأخذ الإذن من النيابة العامة بمداهمة تلك المنازل إنطلقت قوة بإمرة رئيس المركز وتم مداهمة المنزل الأول وتم ضبط أسلحة نارية وصواعق وقنابل يدوية وذخائر متعددة الأنواع وتم الإنتقال إلى المنزل التاني رفقة إحدى أعضاء الشرطة النسائية وتم ضبط ملابس عسكرية وذخائر .

وتم الإنتقال إلى المركز وأتخذت كافة الإجراءات القانونية حيالهم وإحالتهم إلى النيابة العامة وتم تمكين المُشتكية من منزلها وباقي أفراد أُسرتها .