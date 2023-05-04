مجلس النواب يكلف عميد بلدية مصراته بإعادة تشكيل مجلس أعيان المدينة

كلف مجلس النواب عميد بلدية مصراته بإعادة تشكيل مجلس أعيان المدينة.

وجاء في البيان الصادر عن المجلس:

قرار مجلس النواب رقم 38 لسنة 2023 الصادر بتاريخ 14 شوال 1444 الموافق 04/05/2023 القاضي باعتبار قرار المؤتمر الوطني العام بشأن اعتماد مجلس حكماء وأعيان مصراته معدوما لصدوره بعد انتهاء ولاية المؤتمر الوطني العام على أن يكلف عميد بلدية مصراته بإعادة تشكيل مجلس أعيان المدينة، وذلك للتفضل باتخاذ ما يلزم كل فيما يخصه بوضع القرار موضع التنفيذ وتعميمها على الجهات التابعة لكم وذلك أعمالا لما تم التوجيه به في هذا الشأن.