النقابة العامة للإعلاميين الرياضيين تنعي الإعلامي الرياضي بالراس علي

العنوان – بنغازي

نعت النقابة العامة للإعلاميين الرياضيين وفاة الإعلامي الرياضي المخضرم أسطورة التعليق الرياضي الليبي الصحفي محمد بالرأس علي عن عمر ناهز 81 عاما، حيث انتقل إلى جوار ربه أمس الأربعاء بتونس.

وعبرت النقابة عن حزنها لهذا الرحيل المؤلم وفقدان أيقونة وعلامة بارزة من علامات الإعلام والصحافة الرياضية الليبية والعربية ولمساهمته في إثراء تجربة الصحافة الرياضية الليبية خلال مشواره المهني الزاخر والمليء بالعطاء خلال مسيرة استمرت لأكثر من 50 عاماً.

وأثنت النقابة على سيرة الراحل الحافلة بالإنجازات المتعددة ابتداءً من عمله مقدما لفقرة أخبار الرياضة بالإذاعة المسموعة ومقدما لعدد كبير من البرامج الرياضية بالإذاعة الليبية وعدد من القنوات الفضائية ومرورا بتقلده عدد من المهام الرياضية وصولا إلى رئاسة تحرير صحيفة الصدى الرياضي وعدد من المحطات الأخرى الناصعة.

وأعلنت النقابة مشاطرتها بكافة منتسبيها وفروعها جميع الزملاء الإعلاميين الرياضيين وأسرة الأستاذ محمد بالرأس بهذا المصاب الجلل وتشاركهم أحزانهم وتدعو الله العزيز القدير أن يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

ودعت ليبيا، أمس الأربعاء، أيقونة الإعلام الرياضي الليبي، الصحفي والمعلق الرياضي الشهير، محمد بالراس علي، عن عمر ناهز الـ 81 عاما بعد صراع طويل مع المرض.

وفي الفترة الماضية عانى بالراس علي من وعكة صحية نتيجة قصور في عضلة القلب وجلطة دماغية وتضخم في البروستاتة، وفق ما أعلن نجله في الفترة الماضية.

ويعتبر بالراس علي كان من أشهر المعلقين الرياضيين في ليبيا خلال الثمانينيات والتسعينيات، إضافة إلى تقديمه العديد من البرامج الرياضية المرئية والمسموعة، وكان أشهرها برنامج الأسبوع الرياضي، والذي كان يعرض كل يوم جمعة.

في عام 1994 ترأس بالراس علي رئاسة تحرير صحيفة “الصدى الرياضي” التي تمّ إطلاقها في نفس العام، من داخل البرازيل.