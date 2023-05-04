بنغازي.. تفاصيل القبض على شخص قام بشراء سيارات بصك بدون رصيد

مركز شرطة الحدائق يلقي القبض على شخص قام بشراء عدد 4 مركبات آلية من إحدي معارض السيارات بموجب صك بدون رصيد ويعترف بالنصب والإحتيال لمعرفته ان الصك بدون رصيد.

إستجابةً لشكوى أحد أصحاب معارض السيارت ضد شخص قام بشراء عدد 4,مركبات آلية بموجب صك وعندما أراد إيداع الصك في حسابه إكتشف ان الصك بدون رصيد وعلى الفور أصدر السيد رئيس المركز اللواء رمضان الزاوي تعليماته بالبحث والتحري وضبط الشخص المطلوب .

وتم خروج أعضاء التحريات للتحري وجمع المعلومات عن الشخص المطلوب وأسفرت جهود التحريات للتوصل إلى عدة أمكان يتواجد بها الشخص المطلوب وعُقب ورود معلومات عن تواجده بمنطقة ارض لملوم تم إعداد كمين له وضبطه وتم الإنتقال به إلى المركز .

وبالإستدلال معه تبين أنه يُدعى م.ب.د من مواليد 1970 وإعترف بما نسب إليه وأفاد بمعرفته ان الصك بدون رصيد وأُتخذت كافة الإجراءات القانونية حياله وإحالته إلى النيابة العامة..