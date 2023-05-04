الكبير وبن قدارة يناقشا دعم مؤسسة النفط للوصول إلى إنتاج 2 مليون برميل

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ناقش محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير اليوم الخميس، مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة دعم جهود المؤسسة للمساهمة في زيادة الإنتاج.

واستعرض الكبير وبن قدارة خلال اجتماع في مقر المصرف المركزي في طرابلس خطة المؤسسة التشغيلية والتطويرية التي تستهدف رفع الإنتاج إلى 2 مليون برميل.

وكان محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير بحث أمس الأربعاء مع وزير المالية خالد المبروك تعزيز التعاون المشترك مع الوزارة.

وتطرق الكبير والمبروك خلال الاجتماع في مقر المركزي إلى متابعة الإنفاق العام وزيادة التنسيق مع المؤسسات الدولية والاقليمية.