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بعد توقف 10 سنوات.. شحن مشروع الخط الهوائي لنقل الكهرباء السرير إجدابيا

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أعلنت الشركة العامة للكهرباء شحن مشروع الخط الهوائي لنقل الطاقة ( السرير إجدابيا ) جهد 400 ك.ف .

وأكدت الشركة العامة للكهرباء عبر مكتبها الإعلامي أنه تم اليوم الخميس شحن الخط الهوائي لنقل الطاقة ( السرير اجدابيا ) جهد 400 ك.ف مفرد الدائرة بطول 428.6 كم بعد توقف دام عشر سنوات والذي سيساهم بشكل كبير في نقل الطاقة المنتجة من محطة توليد السرير لمراكز الأحمال .

وبينت شركة الكهرباء أن هذا الإنجاز تم بالإشراف المباشر من مهندسي الإدارة العامة لمشروعات نقل الطاقة ودائرة مشروعات نقل الطاقة الشرقية .

وأشارت الشركة إلى مواصلة العمل على أغلب مشاريع الطاقة ومحطات الإنتاج خدمة للوطنين.

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بوابة افريقيا الاخبارية

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