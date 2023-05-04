بعد توقف 10 سنوات.. شحن مشروع الخط الهوائي لنقل الكهرباء السرير إجدابيا

أعلنت الشركة العامة للكهرباء شحن مشروع الخط الهوائي لنقل الطاقة ( السرير إجدابيا ) جهد 400 ك.ف .

وأكدت الشركة العامة للكهرباء عبر مكتبها الإعلامي أنه تم اليوم الخميس شحن الخط الهوائي لنقل الطاقة ( السرير اجدابيا ) جهد 400 ك.ف مفرد الدائرة بطول 428.6 كم بعد توقف دام عشر سنوات والذي سيساهم بشكل كبير في نقل الطاقة المنتجة من محطة توليد السرير لمراكز الأحمال .

وبينت شركة الكهرباء أن هذا الإنجاز تم بالإشراف المباشر من مهندسي الإدارة العامة لمشروعات نقل الطاقة ودائرة مشروعات نقل الطاقة الشرقية .

وأشارت الشركة إلى مواصلة العمل على أغلب مشاريع الطاقة ومحطات الإنتاج خدمة للوطنين.