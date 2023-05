البكوش: الـ 50 سنة الأخيرة ضاعت هباء بالرغم من الإمكانيات الهائلة لليبيا بسبب القذافي

ليبيا – رأى المستشار السابق في مجلس الدولة الاستشاري صلاح البكوش، أن الخمسين سنة الأخيرة ضاعت هباء بالرغم من الإمكانيات الهائلة لليبيا.

البكوش وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قال:” أستلم القذافي الدولة الليبية في 1969بتعداد سكان 1,909,177 وإنتاج نفط 3.3 مليون برميل يوميا،واليوم تعدادنا 6،735,277 وإنتاج النفط 1.2 مليون برميل والحال كما ترونه.”.

البكوش طالب بمقارنة ليبيا بالدول الأخرى لمعرفة حجم المشكلة التي تواجه الليبيين والأدوات التي يعولون عليها من أجسام ووجوه متحكمة في المشهد.

