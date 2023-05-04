القبض على 44 مطلوبًا بذمة قضايا جنـائيـة في طرابلس

مراكز شرطة باب بن غشير و المدينة و طريق المطار يلقون القبض على (44) مطلوب و يحيلونهم للنيابة

أفادت مديرية أمن طرابلس، اليوم الخميس عن تمكن أعضاء التحري في مراكز شرطة المدينة و طريق المطار و باب بن غشير يوم أمس الموافق 3 مايو و بحسب التقارير المحالة من القاء القبض على (44) مطلوب على ذمة قضايا جنائية و احيلوا جميعا للنيابة ، و بلغت عدد المحاضر في تلك المراكز (95) محضر .

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ المهام المناطة بمراكز الشرطة والقاضية بضبط و إحضار المتهمين في البلاغات و الشكاوى المقدمة من قبل المواطنين .

وصنفت تلك المحاضر الى جنايات و جنح ، و قد اتخذت بشانها الاجراءات القانونية اللازمة.