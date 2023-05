ليبيا – علق الباحث الاقتصادي وحيد الجبو، على توقعات صندوق النقد الدولي بأن النمو الاقتصادي في ليبيا بلغ نسبة 17.5%.

الجبو وفي تصريحات خاصة لمنصة “صفر”،قال:” اطلعت على تقرير صندوق النقد الدولي واستغربت المبالغة في النسبة المئوية للنمو الاقتصادي المتوقع”.

وفسر الجبو أن هذه النسبة المتوقعة وضعت بالاستناد على الناتج القومي الناتج عن تصدير النفط دون توقف منذ 2022،مشددًا على أن ذلك لا يعني تحسنا في مستوى المعيشة؛ لأن النمو الاقتصادي يعني زيادة في الدخل الفردي والوطني من خلال كل الأنشطة الاقتصادية وليس قطاع النفط فقط، لذا يجب أن ينعكس على تحقيق رفاهية الفرد ورفع دخله وهو ما لم يحدث بعد.

وأكد الجبو أن النمو يجب أن ينعكس على زيادة إنشاء المشروعات المتوسطة والكبيرة والمشروعات الاستراتيجية في القطاعات المختلفة في الكم والكيف وانعكاسها على تحقيق الرفاهية للسكان وهو ما لم يحدث بعد.

Shares

The post الجبو يعلق على توقعات صندوق النقد الدولي بشأن النمو الاقتصادي في ليبيا first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية