الرئيس الجزائري يجدد خلال لقائه مع “المنقوش” على موقف بلاده الداعم لوحدة ليبيا

استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الليبية نجلاء المنقوش.

وقال المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية إن الرئيس الجزائري جدد خلال اللقاء تأكيده على موقف بلاده الداعم لوحدة ليبيا، وعلى أهمية توطيد أواصر التعاون لتحقيق تطلعات الشعبين الشقيقين.

بدورها ثمنت نجلاء المنقوش موقف الجزائر المحوري والإيجابي في القضية الليبية التي تعكس عمق العلاقات التاريخية بين الشعبين.

وبحث الجانبان أيضا سبل التعاون والتنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك على عدة أصعدة وأخر مستجدات الأزمة السودانية.

من جهة أخرى قالت نجلاء المنقوش عبر حسابها بموقع تويتر إنها التقت بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، خلال زيارة عمل رسمية “لتوحيد مواقف بلدينا إزاء التطورات في السودان”.

وذكرت أن الرئيس الجزائري جدد دعم بلاده لاستقرار ليبيا، ومواصلتهم دعم وتطوير علاقات التعاون التاريخية بين البلدين بما يخدم شعبينا الشقيقين.

Trending ليبيا.. جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية يضبط 312 مهاجراً بطريق المطار