الدبيبة يوجه بصرف منحة الزوجة والأولاد لأصحاب الأرقام الإدارية

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وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، البدء في صرف منحة الزوجة والأولاد لأصحاب الأرقام الإدارية بعد المطابقة اللازمة مع مصلحة الأحوال المدنية .

وشدد الدبيبة خلال مشاركته إطلاق المنظومة الحديثة لمنحة الزوجة والأولاد وموقع الوزارة على أن تشمل منحة الزوجة والأولاد كافة الشرائح دون استثناء.

وأكد رئيس الحكومة كذلك خلال فاعلية إطلاق المنظومة على ضرورة تقديم الخدمات بشكل ميسر للمواطنين.

وقدمت الوزارة عرضا ضوئيا يوضح البرامج التقنية والمنظومات المختلفة التي تم إطلاقها خلال العام 2023 والتي تهدف إلى تسهيل تقديم الخدمات للمواطنين ومعالجة الصعوبات التي واجهت المشروع خلال العامين 2021- 2022.