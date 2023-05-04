مؤسسة النفط: إنتاج الخام بلغ مليون و214 ألف برميل يوميا

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن إنتاج النفط الخام بلغ خلال الـ 24 ساعة الماضية مليون و 214 ألف برميل يوميًا، وبلغ إنتاج المكثفات 18 ألف برميل يوميًا.

وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط أن إجمالي الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي بلغ خلال الـ 24 ساعة الماضية 676 مليون قدم مكعب.

وبينت المؤسسة الوطنية للنفط أن الشركة العامة للكهرباء استهلكت 504 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي فيما قدر استهلاك المؤسسة الوطنية للنفط 135 مليون قدم مكعب وبلغ استهلاك مجمع الحديد والصلب ومصانع أخرى 32 مليون قدم مكعب وبلغ استهلاك مصانع الإسمنت 5 مليون قدم مكعب.