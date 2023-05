ليبيا – التقى وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة تصريف الأعمال عمران القيب والسفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفى المهراج.

الجانبين ناقشا وفقاً لتغريدة نشرها السفير الفرنسي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مشاريع التعاون الجامعي والعلمي بين البلدين.

