المنقوش تثمن موقف الجزائر المحوري والإيجابي بشأن ليبيا

أخبار ليبيا 24

ثمنت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش، موقف الجزائر المحوري والإيجابي بشأن ليبيا، لافتة إلى أنه يعكس عمق العلاقات التاريخية بين الشعبين.

جاء ذلك عقب لقائها مع الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون، بقصر المرادية في الجزائر العاصمة اليوم الخميس رفقة السفير الليبي لدى الجزائر صالح همة، وذلك عقب جلسة عمل موسعة بين المسؤولين الليبيين ونظرائهم الجزائريين.

وقالت وزارة الخارجية إن الرئيس الجزائري جدد خلال اللقاء تأكيده على موقف بلاده الداعم لوحدة ليبيا، مؤكدًا على أهمية توطيد أواصر التعاون، لتحقيق تطلعات الشعبين الشقيقين.

وأضافت الوزارة أن الجانبين بحثا خلال اللقاء سبل التعاون والتنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك على عدة أصعدة وآخر مستجدات الأزمة السودانية.

وحضر اللقاء من الجانب الجزائري، وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، ومدير ديوان رئاسة الجمهورية، محمد النذير العرباوي، بحسب الرئاسة الجزائرية.