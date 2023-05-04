الملف الليبي ضمن مباحثات الرئاسة المصرية واليابان 

اطلع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على آخر تطورات الأوضاع في المنطقة وأبرزها الملف الليبي.

جاء ذلك خلال استقباله رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، الذي زار القاهرة في إطار جولة أفريقية له، حيث أوضح السيسي أن المنطقة تعاني من عدم الاستقرار منذ أكثر من عشرة أعوام، معرباً عن مخاوفه من أن تتعرض مصر لأزمة اقتصادية إذا ما استقبلت مزيدًا من المهاجرين السودانيين، مما يشكل ضغط على الاقتصاد المصري ويسبب في ارتفاعًا للأسعار.

كما أكد الرئيس المصري، على أمله في أن يتم توجيه الدعم إلى ليبيا سوريا واليمن ؛ حتى تستقر الأوضاع، ليعود بذلك اللاجئون إلى أوطانهم.