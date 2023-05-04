الدبيبة يؤكد ضرورة الوصول بإنتاج النفط إلى المعدل المستهدف

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة على ضرورة الوصول بإنتاج النفط إلى المعدل المستهدف في خطة المؤسسة المعتمدة من المجلس الأعلى للطاقة.

جاء ذلك خلال اجتماع الدبيبة اليوم الخميس بمكتبه، مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة لمتابعة خطة المؤسسة الوطنية للنفط التطويرية للعام 2023.

وأشاد الدبيبة، بحسب منصة “حكومتنا” بجهود مصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة والمجلس الأعلى للطاقة ولجنة متابعة الميزانية الاستثنائية ومجلس إدارة المؤسسة وكافة العاملين بالقطاع، على جهودهم المتواصلة لدعم القطاع والحفاظ على استقراره.

وأكد بن قدارة أن خطة استقرار إنتاج النفط والغاز وزيادته ليصل 2 مليون برميل تحتاج إلى تكاتف كافة مؤسسات الدولة، مشيداً بقرار مجلس الوزراء إقرار ميزانية استثنائية للقطاع في العام 2022م، التي ساهمت في معالجة المختنقات التي تعاني منها المؤسسة سواء في أوضاع العاملين أو الالتزامات السابقة لصالح الشركات العالمية، وتنفيذ عدد من مشروعات الصيانة التطويرية لاستقرار الإنتاج، وهذا ما تم العمل عليه خلال العام الماضي.