بالصور.. الشرطة تكشف تفاصيل ملابسات واقعة قـتـل عمد في الكفرة

أعلنت مديرية أمن الكفرة، اليوم الخميس عن تمكن مركز شرطة بزيمة الجديدة من الكشف عن ملابسات جريمة قتل عمد.

وبحسب مديرية أمن الكفرة، أنه بتاريخ السبت الموافق 2023/4/29م وردت إلى مركز شرطة بزيمة الجديدة إشارة هاتفية من نقطة شرطة مستشفى الشهيد عطية الكاسح مفادها وجود شخص مصاب بعيار ناري.

وعلى الفور تم انتقال وحدة التحقيق بالمركز وتبين من خلال سؤال الطبيب المناوب عن حالة المصاب تواجده في العناية واصابته بعيار ناري في الرقبة .

ومن خلال الاستدلال تم التعرف علـى المكان الذي عثر فيه على الشخص المصاب وتم إجراء المعاينة الميدانيه للمكان والعثور على قطعة حديديه يتواجد عليها آثار دماء ، وما هي إلا 24 ساعة وبعد نقل المصاب لمدينة بنغازي لتلقي العلاج توفي متاثراً بـ الإصابة الذي تعرض لها.

وتم تكليف وحدة التحري بمركز شرطة بزيمة بالبحث والتحري حول الواقعة حيث تبين بأن المتوفي أصيب بعيار ناري من سلاح نوع بريتــا عيار 9 ملي وتم اكتشاف ملابسات القضية والتعرف على الشخص الجاني ، كما تم التعرف على الشخص الذي حاول تضليل وتغطية الجريمة ليتم توقيف الشخص الثاني وتسليم الجاني نفسه إلى النيابة العامة ، وبهذا فقد أنتقل مركز شرطة بزيمة الجديدة لمؤسسة الإصلاح والتاهيل وتم رفع البصمة العشرية للجاني .

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم وأُحليت القضية إلى النيابة العامة من حيث الاختصاص .