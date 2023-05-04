الغرياني يهاجم الأمم المتحدة ويؤكد أن المؤامرات على ليبيا والسودان واحدة

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هاجم مفتي عام ليبيا – المعزول من مجلس النواب – الصادق الغرياني ن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.

وقال الغرياني عبر قناة التناصح في برنامج الإسلام والحياة :”إن المؤمرات والمكائد للمجتمع الغربي على ليبيا وعلى السودان واحدة”.

وأضاف المفتي المعزول :”نذكر أهل الإسلام بواجبهم نحو السودان ومايكيده أهل الشر لهم من افتعال الحروب طريقة متبعة”.

وحذر الغرياني، أهل السودان من المشاريع المخادعة من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي فالتاريخ شاهد وفيه معتبر، حسب قوله.