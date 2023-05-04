شركة الكهرباء: شحن الخط الهوائي “السرير اجدابيا” إنجاز كبير

أعلنت الشركة العامة للكهرباء عن إتمام شحن الخط الهوائي لنقل الطاقة “السرير إجدابيا” جهد “400 ك.ف” مفرد الدائرة وبطول 428.6 كيلومتر، بعد توقف دام 10 سنوات، والذي سيساهم بشكل كبير في نقل الطاقة المنتجة من محطة توليد السرير لمراكز الأحمال.

وقالت الشركة في بيان إن هذا الإنجاز نتيجة للجهود المتواصلة التي يقوم بها رئيس مجلس إدارة الشركة محمد المشاي، لتذليل الصعاب عبر استكمال مشاريع نقل الطاقة خدمة للوطن والمواطن.

وجرت عملية الشحن بالإشراف المباشر من قبل مهندسي الإدارة العامة لمشروعات نقل الطاقة ودائرة مشروعات نقل الطاقة الشرقية،

وأكدت شركة الكهرباء استمرار الجهود والعمل في أغلب مشاريع الطاقة ومحطات الإنتاج خدمة للوطن والمواطن.