العرفي: المحكمة العليا اعترضت على تعيين مجلس النواب لـ 4 مستشارين

قال عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي، إن الجمعية العمومية للمحكمة العليا اعترضت على تعيين 4 مستشارين من أصل 45 مستشارا بسبب تعيينهم من قبل رئاسة مجلس النواب.

وأضاف العرفي، في تصريحات صحفية، أن 41 مستشارًا الآخرون جرى ترشيحهم من رئيس المحكمة العليا “محمد الحافي” الذي أحالهم على مجلس النواب للمصادقة عليهم فقط.

وأكد أن تعيين مجلس النواب لـ 4 مستشارين جاء بعد اعتذار من اعتذر ووفاة من وافاه الأجل من القائمة التي رشحها رئيس المحكمة العليا.

وتابع:” غير معروف إن كان اعتراض الجمعية العمومية على المستشارين الـ 4 بسبب مخالفة رئاسة النواب لإجراء التعيين أو لأسباب أخرى متمثلة في شبهة فساد أو إخلالات قانونية”، لافتا إلى أن 41 مستشارًا أدوا اليمين القانونية أمام رئاسة مجلس النواب.