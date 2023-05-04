الرئاسي يكلف رئيس أركان الجيش بوضع خطة أمنية عاجلة

كلف المجلس الرئاسي الليبي، رئيس الأركان العامة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الفريق أول ركن محمد الحداد، بوضع خطة عاجلة لمحاربة الجريمة والانفلات الأمني.

وأضافت صحيفة “الوسط” الليبية، أن الخطة المطلوب وضعها تهدف إلى تحسين الوضع المعيشي والأمني في مدينة الزاوية بدعم كامل من رئيس الحكومة.

جاء الإعلان عن هذا التكليف في بيان صادر عن المجلس الرئاسي الليبي، عقب اجتماع موسع عقد في ديوان المجلس الرئاسي في طرابلس، ضم رئيس المجلس الرئاسي، ورئيس الوزراء، ورئيس الأركان العامة، وجهاز المخابرات العامة، وعددا من القيادات العسكرية والأمنية من مدينة الزاوية وممثلين عن الحراك المدني والأعيان.

ويتضمن التكليف تشكيل فريق أمني من القيادات العسكرية من أبناء المدينة لتنفيذ خطة عاجلة لتحسين الأمن، فيما قدم رئيس الأركان إحاطة عن زيارته للمدينة ولقاءاته وملامح الحل الأمني المتخذ.

وشهد الاجتماع كذلك الاستماع لممثلي الحراك المدني ومطالبهم، الذين أكدوا ضرورة التعامل مع مسببات التدهور الأمني وعلاجها والتصدي لها بشكل كامل وفورا.

في السياق ذاته، شدد المجلس الرئاسي الليبي على دعمه الكامل لكل ما يحقق الاستجابة الفورية والبدء في العمل على تنفيذ مطالب المحتجين وتحسين أمن المدينة وكل ربوع ليبيا.